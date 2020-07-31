Netflix снимает свой первый фильм в Украине с Ван Даммом
Пятница, 31 июля 2020, 17:17
Стриминговая платформа Netflix впервые начала съемки фильма в Украине. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне "The Last Mercenary".
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.
"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже.
По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - отметил Ткаченко.
Продюсеры - Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
По его словам, съемки продлятся до осени.
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