Netflix снимает свой первый фильм в Украине с Ван Даммом

Стриминговая платформа Netflix впервые начала съемки фильма в Украине. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне "The Last Mercenary".

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже.

По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - отметил Ткаченко.

Продюсеры - Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

По его словам, съемки продлятся до осени.

УП.Життя