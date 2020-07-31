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НАБУ проводило обыски в компании Новинского

Пятница, 31 июля 2020, 14:10
 

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в центральном офисе группы компаний Smart Energy, принадлежащей нардепу и бизнесмену Вадиму Новинскому.

Об этом сообщала пресс-служба компании 30 июля.

Отмечалось, что обыски проходили в офисе Smart Energy, а также в офисе в селе Яхники (Полтавская обл.).

 

В компании отмечают, что исходя из текста судебного решения, следственные действия проводятся в рамках расследование о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия", о приобретении которой заявила Enwell Energy (в прошлом Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте этого года.

Smart Energy отмечает безосновательное давление на британского инвестора и весь бизнес группы.

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Новинский НАБУ

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