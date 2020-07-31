Нацбанк ухудшил свои ожидания относительно роста госдолга в 2020 году

Нацбанк ухудшил ожидания роста государственного долга Украины в 2020 году до 62% ВВП, в апрельском прогнозе этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП.

Об этом говорится в июльском инфляционному отчете НБУ.

"Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривныи", - говорится в отчете.

В НБУ ожидают, что в дальнейшем госдолг будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики.

Отметим, что уровень госдолга к ВВП в 2019 году снизился до 44,3% ВВП с 52,3% ВВП в 2018.

Напомним:

Украинская экономика по итогам 2020 сократится на 6%, однако уже со следующего года ожидается рост на уровне 4%, прогнозируют в НБУ.

Экономическая правда