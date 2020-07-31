Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" восстанавливает соцвыплаты работникам

Пятница, 31 июля 2020, 12:49
 

С 1 августа "Укрзализныця" восстанавливает все предусмотренные социальные выплаты, которые до этого были отложены в связи с кризисом вызванным пандемией.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Также будет отменено четырехдневную рабочую неделю для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

"Благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов, восстановлению пассажирских перевозок мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании", - отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Так, например, работники, писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие социальные выплаты тоже будут осуществляться без отсрочки.

Отсроченные социальные выплаты работникам осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

Напомним, что 18 марта 2020 в связи с введением карантинных мероприятий было отсрочено отдельные социальные выплаты работникам.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрзализныця" и большая немецкая логистическая компания договорились развивать интермодальные перевозки 30 июля 2020, 18:41
"Укрзализныця" возобновляет рейсы в популярный карпатский курорт 30 июля 2020, 12:26
Шмыгаль просит Кабмин обеспечить Крюковский завод госзаказами, которые обещал Зеленский 29 июля 2020, 15:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!