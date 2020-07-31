"Укрзализныця" восстанавливает соцвыплаты работникам

С 1 августа "Укрзализныця" восстанавливает все предусмотренные социальные выплаты, которые до этого были отложены в связи с кризисом вызванным пандемией.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Также будет отменено четырехдневную рабочую неделю для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

"Благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов, восстановлению пассажирских перевозок мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании", - отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Так, например, работники, писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие социальные выплаты тоже будут осуществляться без отсрочки.

Отсроченные социальные выплаты работникам осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

Напомним, что 18 марта 2020 в связи с введением карантинных мероприятий было отсрочено отдельные социальные выплаты работникам.

Экономическая правда