Курс валют на 31 июля: курс, "черный" и наличный рынки

31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;

Евро - 32,79 - 32,82 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,53 - 27,77 гривни. Евро покупают по 32,27 гривни, продают по 32,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,59 - 27,67 гривни, евро - 32,41 - 32,66 гривни

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 31 июля на уровне 27,69 гривни.

30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,73 гривни.

30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.