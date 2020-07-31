Apple официально перенесла старт продаж новых iPhone

Американская компания Apple начнет продавать новые модели смартфона iPhone на несколько недель позже запланированного срока.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова финансового директора Apple Луки Маэстри.

Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца. По информации Маэстри, новые модели появятся в октябре.

Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но слухи о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще весной. СМИ объясняли это проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса.