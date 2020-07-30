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Нацбанк снова не изменил официальный курс гривни к доллару

Четверг, 30 июля 2020, 19:08
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 31 июля на уровне 27,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,54 евро (на 30 июля - 32,47 гривни).

Напомним:

30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,73 гривни.

30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.

Экономическая правда

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