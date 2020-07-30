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"Укрзализныця" и большая немецкая логистическая компания договорились развивать интермодальные перевозки

Четверг, 30 июля 2020, 18:41
 

30 июля и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик и представитель немецкой компании Hamburger Hafen und Logistik AG подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по развитию интермодальных железнодорожных перевозок в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Меморандум предусматривает сотрудничество по улучшению качества услуг интермодальных железнодорожных перевозок по нескольким направлениям: как по упрощению административных процедур для ускорения курсирования поездов, так и ряд мер по повышению эффективности интермодальных поездов, согласования тарифов и обеспечение улучшеного распределения операционных и коммерческих рисков.

"Независимо от изменения видов транспорта и сложной логистики, осуществлять перевозки груза можно будет всего по одному перевозочному документу - документу мультимодальной перевозки.

Это оптимизирует время и затраты, увеличит объемы перевозок внутри страны и улучшит сервис. Мы заручаемся поддержкой наших немецких коллег и профильных специалистов морской и железнодорожной отрасли для обмена опытом и продолжением развития этого направления", - прокомментировал подписание Меморандума министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) является одной из крупнейших в Европе портовой и транспортно-логистической компанией. Предприятие оперирует контейнерными терминалами в портах Гамбурга и Одессы, а также в  других городах Центральной и Восточной Европы.

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Укрзализныця

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