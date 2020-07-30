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Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

Четверг, 30 июля 2020, 17:20
 

30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,70 - 27,73 гривни;

Евро - 32,66 - 32,69 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,52 - 27,74 гривни. Евро покупают по 32,01 гривни, продают по 32,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,63 гривни, евро - 32,24 - 32,40 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июля на уровне 27,69 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,47 евро (на 29 июля - 32,45 гривни).

30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.

Экономическая правда

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