Минцифры запускает бета-тестирование приложения "Дія 2.0": что в новой версии
Минцифры запускает бета-тестирование мобильного приложения Дія 2.0., в новой версии - идентификация личности по штрихкоду.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Теперь украинцы могут получить посылки на почте с Дією. Новая почта - первый партнер.
На обратной стороне документа теперь QR-код и barcode (штрихкод). Последний идентифицирует личность при получении посылок на почте стоимостью менее 5 тыс грн. Менеджер сканирует штрихкод устройством, а Дія подтверждает действительность документа. На компьютере менеджера также появляется подтверждение", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что во второй волне тестирования, которая начнется вскоре, протестуют возможность поделиться цифровой копией документа для получения услуг.
"Сейчас Дія 2.0 доступна только бета-тестерам, но вскоре состоится официальный релиз", - отметили в Минцифры.
Экономическая правда
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