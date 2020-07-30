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Минцифры запускает бета-тестирование приложения "Дія 2.0": что в новой версии

Четверг, 30 июля 2020, 17:04
 

Минцифры запускает бета-тестирование мобильного приложения Дія 2.0., в новой версии - идентификация личности по штрихкоду.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Теперь украинцы могут получить посылки на почте с Дією. Новая почта - первый партнер.

На обратной стороне документа теперь QR-код и barcode (штрихкод). Последний идентифицирует личность при получении посылок на почте стоимостью менее 5 тыс грн. Менеджер сканирует штрихкод устройством, а Дія подтверждает действительность документа. На компьютере менеджера также появляется подтверждение", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что во второй волне тестирования, которая начнется вскоре, протестуют возможность поделиться цифровой копией документа для получения услуг.

"Сейчас Дія 2.0 доступна только бета-тестерам, но вскоре состоится официальный релиз", - отметили в Минцифры.

Экономическая правда

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Минцифра "Дія"

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