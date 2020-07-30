Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфере

Бизнес-сообщество призывает не поддерживать законопроект №3933, который устанавливает особое налогообложения для IT-специалистов.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Законопроект зарегистрированный депутатами от фракций "Батькивщина" и "Слуга народа" предлагает следующие изменения в период с 2021 по конец 2030 года:

установление налоговой нагрузки на зарплаты наемных работников на уровне 10%, то есть 5% НДФЛ (вместо 18%) + 5% ЕСВ (вместо 22%). Кроме этого, предлагается также освобождение от уплаты 1,5% военного сбора.

к прибыли субъекта индустрии применяется ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, то есть - 9%.

Чтобы присоединиться к такому режиму, компания должна выполнять одновременно все 5 указанные ниже критерии в течение четырех последовательных отчетных (налоговых) кварталов:

работать по указанному перечню видов экономической деятельности (6 видов согласно КВЭД ДК 009: 2010);

не менее 90% доходов должно быть получено именно от осуществления указанных шести видов экономической деятельности;

удельный вес расходов на оплату труда должна быть не менее 50%;

отсутствие налогового долга у субъекта;

не являться признанным банкротом.

Применение пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ возможно при условии, что минимальный размер налога/сбора с заработной платы - не меньше чем налог/сбор по стандартной ставке с пятикратного размера минимальной заработной платы.

Иными словами, НДФЛ и ЕСВ по ставке 5% должно быть больше 4250 грн и 5195 грн соответственно.

То есть, снижение налоговых ставок НДФЛ и ЕСВ возможно только при условии, что заработная плата ИТ-специалиста составляет более 3743 $ в месяц.

Даже в ИТ-индустрии с ее высоким уровнем зарплат пока такой "порог" значительно выше, чем среднее значение по индустрии даже в Киеве, объясняют в Ассоциации.

За нарушение же условий предусматривается штраф в размере 200% начисленного налогового обязательства.

"По мнению ИТ-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации, документ не учитывает ключевые для индустрии положения, сохранение контрактной формы взаимодействия, инициирует переход на жесткие, неудобные для ИТ трудовые отношения с КЗоТ, а также незначительную продолжительность действия режима.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация надеется на более взвешенный подход по созданию новых инициатив... Бизнес призывает не поддерживать законопроект №3933 в действующей редакции", - говорится в сообщении.