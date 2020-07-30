Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летом
Министерство юстиции планирует этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем через систему "Prozorro-Продажи".
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользование. Прежде всего, это Львов и Киев.
К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятен механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмов продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями ", - отметил глава ведомства Денис Малюська.
По его словам, на данный момент предусмотрено дополнительное закрытие восьми тюрем, как это предусмотрено в пределах инфраструктурного проекту о переносе СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов.
"Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу", - отмечает министр.
Сейчас Минюст готовится к переносу киевского СИЗО в Бориспольской район: осуществляется подготовка к тендеру на разработку проектно-сметной документации, а дальше - тендера на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, которая и станет базой для нового киевского СИЗО.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua