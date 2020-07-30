"Укравтодор" начал капремонт моста через Случь, который не ремонтировали 65 лет

"Укравтодор" начал капитальный ремонт моста через р.Случь на трассе Р-49 Васьковичи - Шепетовка.

Об этом сообщает прес- служба учреждения.

Мост был построен 1953 и с тех пор масштабно не ремонтировался.

По проекту предусмотрено расширение и продолжение переправы через реку Случь.

Сообщается, что в селе Чижовка, на км 92 + 351 дороги Р-49 Васьковичи - Шепетовка, работники подрядной организации приступили к демонтажу дорожной одежды моста и мостового полотна.

Восстановленный мост будет длиной 102,7 метра с габаритами 9,5 и двумя служебными проходами по 0,75 метра.

Подрядная организация "SP.ZO.O.Mast - Bud".

На время капитального ремонта объезд осуществляется по автомобильным дорогам: Т-06-13 Коростень - / М-07 / через Кожуховка, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и М-06 Киев - Чоп.