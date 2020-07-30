"Приватбанк" расширяет услугу выдачи наличных на кассах супермаркетов

Приватбанк в партнерстве с Mastercard с 1 августа расширяет возможности услуги "Деньги на кассе" - получение денег с банковских карточек на кассах торговых точек.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам руководителя направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгения Васильцова, теперь снять наличные можно будет также в POS-терминалах Приватбанка на кассах супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Varus.

"Удобный и быстрый доступ к наличным средствам на кассе торговой точки - без необходимости искать банкомат - получают владельцы любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) и других украинских банков различных платежных систем.

Для того чтобы снять наличные на кассе торговой точки, необходимо только оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных", - пояснили в Приватбанке.

Отмечается, что пилотный проект "Деньги на кассе" был запущен в Украине Приватбанком и Mastercard в партнерстве с АЗК WOG и Приватбанком в январе 2019 года.

Экономическая правда