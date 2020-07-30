Дело Новака: НАБУ и САП объявили еще одно подозрение

НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

При этом в ведомстве не называют фамилии подозреваемого.

"Таким образом, общее количество участников преступления достигла шести человек", - добавили в НАБУ.

Ранее 5 лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. А именно:

бывшему главе Укравтодора (на момент совершения преступления - и.о. главы Укравтодора);

двум гражданам Польши;

иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;

бывшему советнику и.о. главы Укравтодора, гражданке Украины.

"НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог.

Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро", - напомнили в ведомстве.

Напомним:

22 июля Районный суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.

21 июля прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

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Экономическая правда