Дело Новака: НАБУ и САП объявили еще одно подозрение
НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
При этом в ведомстве не называют фамилии подозреваемого.
"Таким образом, общее количество участников преступления достигла шести человек", - добавили в НАБУ.
Ранее 5 лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. А именно:
- бывшему главе Укравтодора (на момент совершения преступления - и.о. главы Укравтодора);
- двум гражданам Польши;
- иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;
- бывшему советнику и.о. главы Укравтодора, гражданке Украины.
"НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог.
Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро", - напомнили в ведомстве.
Напомним:
22 июля Районный суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.
21 июля прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.
Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.
Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.
Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.
В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.
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Экономическая правда
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