Курс валют на 30 июля: курс, "черный" и наличный рынки

30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,68 - 27,70 гривни;

Евро - 32,55 - 32,57 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,74 гривни. Евро покупают по 31,96 гривни, продают по 32,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,49 - 27,67 гривни, евро - 32,20 - 32,35 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июля на уровне 27,69 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,47 евро (на 29 июля - 32,45 гривни).

Экономическая правда