АМКУ оштрафовал фармацевтов на полмиллиона за рекламу "лекарств от коронавируса"
Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Юрия-Фарм" на 528 тысяч гривень за неправдивую рекламу средства "Декасан" относительно его способности бороться с коронавирусами.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На телеканале 1+1 распространялась информация, что препарат он "Действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы".
Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции "Декасан". Так же отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19.
Кроме этого, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения.
В АМКУ отмечают, что такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и могло получило конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств, не распространяли ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов.
Экономическая правда
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