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АМКУ оштрафовал фармацевтов на полмиллиона за рекламу "лекарств от коронавируса"

Пятница, 3 июля 2020, 17:54
 

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Юрия-Фарм" на 528 тысяч гривень за неправдивую рекламу средства "Декасан" относительно его способности бороться с коронавирусами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На телеканале 1+1 распространялась информация, что препарат он "Действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы".

Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции "Декасан". Так же отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19.

Кроме этого, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения.

В АМКУ отмечают, что такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и могло получило конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств, не распространяли ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов.

Экономическая правда

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ТЭК коронавирус

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