Рада выделила 2 миллиарда на преодоление последствий наводнений 

Верховная Рада в пятницу приняла в целом законопроект №3776, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах страны.

За документ в целом проголосовало 350 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

"С целью формирования ресурса для финансирования неотложных мероприятий по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций, Кабинет министров подготовил проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины за 2020 год", – сказал заместитель министра финансов Денис Улютин, представляя законопроект.

Он добавил, что законопроектом предусмотрено увеличить на 2 млрд грн расходы из общего фонда по бюджетной программе в резервный фонд за счет доходов общего фонда от налога на добавленную стоимость от изготовленных в Украине товаров.