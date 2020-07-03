Рада выделила 2 миллиарда на преодоление последствий наводнений
Верховная Рада в пятницу приняла в целом законопроект №3776, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах страны.
За документ в целом проголосовало 350 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.
"С целью формирования ресурса для финансирования неотложных мероприятий по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций, Кабинет министров подготовил проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины за 2020 год", – сказал заместитель министра финансов Денис Улютин, представляя законопроект.
Он добавил, что законопроектом предусмотрено увеличить на 2 млрд грн расходы из общего фонда по бюджетной программе в резервный фонд за счет доходов общего фонда от налога на добавленную стоимость от изготовленных в Украине товаров.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua