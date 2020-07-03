SkyUp решила отказаться от трех маршрутов

Авиакомпания SkyUp решила отказаться от полетов по трем из восьми внутренних маршрутов, которые анонсировала в конце июня, по коммерческим причинам.

Об этом сообщает avianews.com.

Речь идет о рейсах из Киева во Львов и Харьков, а также из Харькова во Львов.

Авиакомпания назвала три основных фактора, из-за которых решила сократить ранее анонсированную внутреннюю программу.

Рейсы по Украине SkyUp называет социальным продуктом, который фактически субсидируется за счет международных рейсов. В авиакомпании обратили внимание, что на данный момент возобновляют полеты за границу только в три страны — Турцию, Египет и Албанию, куда будут выполняться чартеры. Это ограничивает возможности для перекрестного субсидирования.

Вторым фактором в SkyUp назвали снижение продаж при повышении минимальной цены билетов 500 грн.

"Сохранять такую стоимость на всем рейсе невозможно, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса. Таким образом, мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается", — объяснили в авиакомпании.

Третьим фактором, который повлиял на отказ от маршрутов, в SkyUp назвали карантинные ограничения, которые требуют внедрять новые меры безопасности и влияют на готовность украинцев планировать полеты на самолетах.

Внутренняя сеть будет включать следующие направления по состоянию на 2 июля 2020 года: Киев-Одесса-Киев: ежедневно Киев-Запорожье: ежедневно, кроме субботы Запорожье-Киев: ежедневно, кроме воскресенья Харьков-Одесса-Харьков: понедельник, среда, четверг, суббота Львов-Херсон-Львов: понедельник, четверг, суббота Львов-Одесса-Львов: вторник, пятница, воскресенье

В SkyUp заявили, что вернут деньги, оплаченные за билеты на отмененные внутренние рейсы. Они поступят на карту, с которой оплачивалось бронирование, без дополнительных действий со стороны пассажиров.

Также авиакомпания намерена отправить клиентам, рейсы которых отменила, промокод на 10% скидку на бронирование новых полетов.