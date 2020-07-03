Компания Коломойского впервые выиграла рамочный тендер на поставку топлива "Укрзализныце"

Компания "Оил Трейд 2018" из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского стала победителем одного из трех тендеров четвертого раунда на поставку 9 тысяч тонн дизельного топлива "Укрзализныце" по рамочному контракту.

Об этом сообщает enkorr.

Один тендер на 3 тыс тонн выиграла компания "Оил Трейд 2018" из орбиты группы "Приват", второй и третий тендер на 6 тыс тонн — оптовый трейдер "Альянс Энерго Трейд", свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro.

Для "Оил Трейд 2018" это первая победа в тендерах УЗ по рамочному договору.

Компания из орбиты "Привата" победила с расчетной ценой 18 121 грн/тонна с НДС, "Альянс Энерго Трейд" — с 18 191 грн/тонна и с 18 100 грн/тонна.

Это условно та цена, по которой поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. Она на 1,9–2,4% ниже, чем средняя крупнооптовая цена ДТ на 1 июля, по данным "Консалтинговой группы А-95" (18 540 грн/тонна).

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней до получения разнарядки, снизилась более чем на 20%, по сравнению с третьим раундом аукционов рамочного контракта, которые прошли 17 июня.

Так, у "Альянс Энерго Трейд" фиксированная "грязная" маржа составит 799 и 723 грн/тонна без НДС или 30 долл/тонна и 27,1 долл/тонна по текущему курсу соответственно. У "Оил Трейд 2018" — 741 грн/тонна или 27,8 долл/тонна.

При этом, по итогам аукционов 17 июня, средняя "грязная" маржа составила 970 грн/тонна или 36,3 долл/тонна.

Эта "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.