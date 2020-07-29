Потенциальные инвесторы оценили TikTok в 50 миллиардов долларов – СМИ

Инвесторы, заинтересованные в покупке TikTok у материнской компании ByteDance, оценили приложение в 50 млрд долларов, а его выручка по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайская компания ByteDance рассматривает ряд вариантов, чтобы отказаться от контроля над TikTok на фоне давления регуляторов США.

Ранее Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) выразил опасения по поводу безопасности персональных данных, обрабатываемых TikTok.

По словам источников агентства, нет никакой уверенности, что ByteDance согласится на любую сделку.

"Рассматриваются варианты продажи только американского бизнеса TikTok, создание независимого совета директоров или вывода сервиса под управление нового холдинга.

Никаких решений ByteDance еще не приняла, заявляют источники. Компания отказалась от комментариев", - говорится в сообщении.

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