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Кабмин поручил за 2 месяца доукомплектовать набсоветы топ-15 госкомпаний

Среда, 29 июля 2020, 17:14
 

Кабмин поручил в 2-месячный срок доукомплектовать набсоветы 15 крупнейших госкомпаний независимыми членами и представителями государства.

Соответствующее поручение правительство приняло на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Также Кабмин поручил ускорить подачу на рассмотрение правительства политик собственности и ключевых показателей эффективности наблюдательных советов для "Нафтогаза", "Укроборонпрома" и "Укрзализныци".

"Субъектам управления: в двухмесячный срок обеспечить назначение на вакантные должности в наблюдательных советах топ-15 крупнейших госпредприятий независимых членов и представителей государства", - говорится в протокольном решении.

"Правительство также поручило ускорить утверждение аналогичных документов субъектам управления "Укрпочты", "Международного аэропорта "Борисполь", "Энергоатома", Государственной продовольственно-зерновой корпорации, а для "Укрэнерго" - только утверждение ключевых показателей эффективности наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

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Кабмин

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