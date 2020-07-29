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Заместитель Петрашко Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"

Среда, 29 июля 2020, 16:45
 

Замглавы Минэкономики Светлану Панаиотиди назначили членом наблюдательного совета госпредприятия "Прозорро.Продажи" как представителя государства.

Соответствующее решение утверждено приказом Минэкономики от 28 июля, сообщает пресс-служба госкомпании.

"Прозорро.Продажи" - одно из немногих госпредприятий в Украине, которые имеют собственній высоко профессиональній наблюдательный совет. Я рада присоединиться к команде и уверена, наше сотрудничество будет плодотворным и продуктивным", - прокомментировала назначение Светлана Панаиотиди.

Сейчас в состав наблюдательного совета предприятия входят: независимые члены - Надежда Васильева и Дмитрий Крепак, представители государства - Светлана Панаиотиди и Илья Михайлов.

Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" основано в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 20 марта 2018 года N 374, является электронной торговой системой, цель работы которой - прозрачная, быстрая и эффективная реализация государственного имущества, а также предотвращения коррупции, благодаря общественному контролю и расширению круга покупателей.

Наблюдательный совет "Прозорро.Продажи" является органом управления предприятием, и выполняет возложенные на него обязанности в соответствии с Уставом.

Экономическая правда

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