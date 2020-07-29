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В аэропорту "Киев" появился пункт ПЦР-тестирования на коронавирус

Среда, 29 июля 2020, 16:11
 

В аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского появился специальный пункт, где пассажиры могут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Тестирование осуществляется в общедоступной зоне, у медпункта на первом этаже Терминала А. Анализы берут сотрудники клиники VERDE Medical Clinic. Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", но тест может пройти любой пассажир", - говорится в сообщении.

Результат исследования поступает на е-мейл пассажира в течение 24 часов. Стоимость услуги составляет 1700 грн за одного человека.

Экономическая правда

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аэропорт Киев коронавирус

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