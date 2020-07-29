Стоимость финтех-компании с офисом в Черкассах выросла до 5 миллиардов долларов

Частные инвесторы оценили компанию TransferWise, которая базируется в Лондоне и имеет офис в Черкассах, в 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает TechCrunch.

Оценка компании выросла на 43% с мая 2019 года, и стала результатом вторичной продажи акций на 319 млн долларов.

При вторичной продаже текущие акционеры (включая сотрудников) могут продать часть акций новым и существующим инвесторам. На счет самой TransferWise деньги при этом не поступают.

Лидером в этом раунде выступил D1 Capital Partners, в нем также участвовал текущий акционер компании — Lone Pine Capital. К инвесторам также добавился Vulcan Capital, а существующие инвесторы Baillie Gifford и LocalGlobe увеличили свои доли.

TransferWise — не самая дорогая частная финтех-компания Европы. Впереди расположились Klarna и Revolut с оценками в 5,5 млрд долларов.

Однако, основанная в 2010 году TransferWise стала прибыльной с 2017 года, а основанная в 2005 году Klarna была прибыльной в значительной степени с первого дня, но в прошлом году сообщила о своих первых убытках. Revolut продолжает оставаться убыточным, но стремится выйти на прибыльность к концу этого года.

TransferWise позволяет совершать международные денежные переводы с комиссией намного ниже, чем у банков. TransferWise в настоящее время обслуживает 8 миллионов клиентов по всему миру, обрабатывая около 4 миллиардов фунтов стерлингов в месяц при помощи 2,5 тыс валютных маршрутов и 54 валют.

Компания также недавно объявила о новых разрешениях регулятора на варианты сбережений и инвестиций в Великобритании через учетную запись TransferWise.

TransferWise был основан в 2011 году двумя выходцами из Эстонии Кристо Карманном и Тааветом Хинрикусом, однако первую техническую реализацию сервиса выполнил украинец Богдан Данилюк.

Он основал один из первых офисов стартапа - черкасский департамент TransferWise.