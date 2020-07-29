Кто, куда и сколько: опубликован рейтинг зернотрейдеров

Крупнейшим грузоотправителем зерна в сезоне 2019-2020 стала компания "Кернел" - 7,98 миллиона тонн, что составляет 13,29% рынка.

Об этом говорится в исследовании "Экспорт зерновых из портов Украины", проведенном компанией Stark Shipping.

Отмечается, что "Кернел" за год нарастила отгрузку на 1,9 млн тонн. Увеличению отправок способствовал запуск терминала Transgrain в порту Черноморск. Компания работала также через терминалы "ТИС" и "Ника-Тера".

Направления, на которые было отправлено наибольшее количество зерна "Кернелом": Китай (1,637 млн тонн), Нидерланды (1,3 млн тонн), Индонезия (0,75 млн тонн), Египет (0,63 млн тонн).

На втором месте – COFCO, которая отправила 5 млн тонн зерна, что составляет 8,37% рынка. Компания за год прибавила 0,41 млн тонн. COFCO работает в основном через терминал DSSC, но наращивает перевалку и через Risoil и Vibo Trans.

Nibulon занимает 3-е место в рейтинге с 4,98 млн тонн отправленного зерна. В этом сезоне компания продолжила активную догрузку судов на рейде Очакова, и впервые количество перегруженного зерна баржами (3,1 млн тонн, или 62,3%) превысило количество, отгруженное у причала (1,87 млн тонн или 37,7%).

В прошлом маркетинговом году Украина осуществила отправки зерна в 58 стран мира. Египет является лидирующим импортером украинского зерна в сезоне 2019/2020. Наблюдался значительный скачок экспорта: отправлено на 2,3 млн тонн больше, чем в предыдущем сезоне - 7,086 млн тонн.

Китай – второй по значимости импортер украинского зерна. В этом сезоне Китаем было закуплено 6,2 млн тонн, что больше, чем в предыдущем, на 1,8 млн тонн.

Кукуруза продолжает лидировать по объему отправок с результатом 29,667 млн тонн и составляет половину общего экспорта зерновых (49,4%). Спрос на украинскую кукурузу сохранился на уровне предыдущего сезона (29,044 млн тонн).

Почти по 10 млн тонн было отправлено из Николаева и Черноморска, и по 5 млн тонн из Одессы и Южного.

Значительно увеличились отправки пшеницы. Экспорт этого сезона составил 19,995 млн тонн, что на 4,9 млн тонн или на 32,4% больше, чем в предыдущем МГ.

Наибольшие объемы пшеницы отправлены из портов Николаев (7,748 млн тонн), Пивденный (3,895 млн тонн) и Черноморск (3,1 млн тонн).

Экономическая правда