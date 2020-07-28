Украинские производители томатов хотят больших беспошлинных квот в обновленном Соглашении

Украинские производители томатов хотят увеличения беспошлинных квот в обновленном Соглашении об ассоциации, с 10 000 до 30 000 тонн в год.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал финансовый директор компании Agrofusion Иван Сакаль во вторник во время встречи бизнеса с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

"Мы очень надеемся, что правительству и Тарасу Качке удастся эту квоту повысить хотя бы до 30 000 тонн", - отметил он.

На повышение квот надеются и производители зерна и животноводческой продукции.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель выразил надежду, что обновление Соглашения об ассоциации будет центральной темой предстоящего саммита Украина-ЕС. Он запланирован на 1 октября.

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Европейская правда