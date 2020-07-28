Великобритания выделит 2 миллиарда фунтов на "тысячи миль" велодорожек
Правительство Великобритании собирается выделить 2 млн фунтов стерлингов на развитие велосипедной инфраструктуры.
Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter заявил премьер Борис Джонсон.
Указанная сумма будет выделена на так называемую "велосипедную стратегию", что предполагает и создание "тысяч миль" новых велодорожек, и обучение для тех, кому это нужно.
"Велосипедные и пешие прогулки играют очень важную роль в борьбе с рядом вызовов в охране доров и окружающей среды, стоящих перед нами. Наша двухмиллиардная велостратегия будет поощрять людей больше ездить на велосипеде - появятся тысячи миль новых велодорожек и обучение для тех , кому это нужно", - написал Борис Джонсон.
Напомним, вчера Великобритания обнародовала планы борьбы с "бомбой замедленного действия ожирения", запретив телевизионную и онлайн-рекламу нездоровой пищи до 9 вечера, прекратив акции "купи один, получи второй бесплатно" на такие продукты и указывая калории в меню.
Джонсон заявил о намерении бороться с ожирением в Британии после того, как исследования показали, что те, кто страдает ожирением или избыточным весом, имеют повышенный риск смерти от коронавируса или тяжелого течения болезни
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