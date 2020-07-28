Украина и Польша договорились препятствовать строительству "Северного потока-2"
Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".
Об этом договорились министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает пресс-служба МИД.
Стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.
Кулеба и Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации.
Экономическая правда
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