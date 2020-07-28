Криклий рассказал, когда Администрация морпортов подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию Delfi

Госпредприятие "Администрация морских портов" до конца августа 2020 года подпишет договор с компанией-подрядчиком, которую выберет для эвакуации затонувшего танкера Delfi.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сейчас выбирается наиболее эффективный способ эвакуации затонувшего танкера.

"Есть два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрезание на две части. Последний - это крайняя мера. Уверен, теперь мы скорее решим проблему с танкером и наконец освободим пляж "Дельфин" от токсического металлолома благодаря глубокому пониманию ситуации", - сообщил министр.

Напомним:

22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

25 июня 2020 года Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера "Делфи". Позже произошла повторная утечка нефтепродуктов.

18 июля две попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по уборке "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

Экономическая правда