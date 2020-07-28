Курс валют на 28 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

28 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,66 гривни;

Евро - 32,37 - 32,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,51 - 27,79 гривни. Евро покупают по 31,95 гривни, продают по 32,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,54 - 27,63 гривни, евро - 32,11 - 32,24 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 28 июля на уровне 27,76 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 27 июля - 32,22 гривни).

Экономическая правда