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Болгария остановила транзит российского газа из-за аварии на газопроводе

Вторник, 28 июля 2020, 09:00
 

Подача газа из Болгарии в Грецию приостановлена из-за аварии на газопроводе в районе газоизмерительной станции "Кулата".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на "Булгартрансгаз".

Авария произошла из-за нарушения целостности трубы. Пострадавших нет. Лопнувшая секция изолирована, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Греция получает природный газ со стороны Болгарии, Турции, а также в сжиженном виде через терминал Revithoussa LNG компании DESFA.

Через Болгарию в Грецию поступает российский газ, поставляемый по газопроводу "Турецкий поток".

В "Газпром экспорте" прокомментировали ситуацию: "Газпром экспорт" осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами. Компания ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ". 

Газопровод "Турецкий поток" запустили в начале января. Он состоит из двух ветвей, предназначненых для поставок российского газа турецким потребителям и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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