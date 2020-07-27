Сколько Украине нужно одолжить средств в 2020 году

Общая потребность правительства в привлечении долгового финансирования в 2020 году составляет 653 миллиарда гривен.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

В течение 2020 года Минфину необходимо погасить 346 млрд гривен долгов, без учета 145 млрд на обслуживание долгов, которые государство платит из расходной части бюджета.

Отмечается, что 216 млрд из 346 млрд - это внутренний долг, 130 млрд грн - внешний долг. Эта сумма сопоставима с объемом погашений, которые Украина делала в предыдущие годы, но все еще является значительной.

Но в результате коронакризиса снизились поступления в бюджет и выросли расходы. 13 апреля парламент внес изменения в госбюджет. Как следствие, плановый дефицит государственного бюджета на 2020 год вырос более чем в три раза: с 96 до 298 млрд грн.

"Это означает, что почти каждая четвертая гривня расходов государственного бюджета в 2020 году должна финансироваться путем привлечения новых долгов (с учетом местных бюджетов это соотношение будет меньше). Это также самый большой уровень дефицита государственного бюджета с 2016 года", - говорится в статье.

Таким образом, общая потребность правительства в привлечении долгового финансирования в 2020 году увеличилась почти вдвое и составляет 653 млрд грн.

В частности, план по внешним заимствованиям увеличился со 111 млрд грн до 242 млрд грн, план по внутренним заимствованиям - с 231 млрд грн до 372 млрд грн.

При этом, основная нагрузка по привлечению долгового финансирования запланирована именно на июль-декабрь 2020 года. За первое полугодие Минфин смог взять в долг 261 млрд грн (по общему фонду госбюджета). Но за второе полугодие нужно привлечь еще 355 млрд грн - на 36% больше, чем было привлечено за январь-июнь.

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Экономическая правда