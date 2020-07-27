Украина сохранила позиции в мировом рейтинге производителей чугуна и стали
Несмотря на сокращение объемов внутреннего производства металлургической продукции в первом полугодии 2020 года, Украина сохранила позиции в мировом рейтинге крупнейших производителей чугуна и стали.
Об этом говорится в отчете Всемирной организации производителей стали (Worldsteel).
Отмечается, что в первом полугодии 2020 года украинские предприятия произвели 9,98 млн т чугуна - это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, Украина сохранила 9 место в рейтинге среди 64 стран-производителей чугуна.
Первым остается Китай - 432,6 млн т выплавленного чугуна в первой половине 2020 года.
Всего за отчетный период объем производства чугуна в мире сократился на 4,4%.
В то же время Украине удалось сохранить 13 место в рейтинге крупнейших производителей стали. Украинские предприятия произвели 10,1 млн тонн стали - это на 7,6% меньше, чем в январе-июне 2019 года.
"Сокращение производства металлургической продукции в мире в первом полугодии 2020 вызвано, в первую очередь, негативным влиянием на глобальную экономику пандемии COVID-19", - говорится в докладе Worldsteel.
Напоминаем:
По итогам 2019 года Украина заняла 13 место в рейтинге мировых производителей стали.
Экономическая правда
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