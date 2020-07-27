Курс валют на 27 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,87 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,79 - 27,81 гривни;

Евро - 32,51 - 32,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 – 27,94 гривни. Евро покупают по 31,92 гривни, продают по 32,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,76 гривни, евро - 32,04 - 32,21 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривны-и к доллару на 12 копеек, установив его на 27 июля на уровне 27,76 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,22 евро (на 24 июля - 32,24 гривни).

Экономическая правда