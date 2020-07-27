В центральном аппарате Гослесагентства вспышка коронавируса
Понедельник, 27 июля 2020, 10:35
Глава Гослесагентства Василий Кузьович сообщил о вспышке острой респираторной болезни COVID-19 среди сотрудников центрального аппарата агентства.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, после подтверждения в 3 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства коронавируса все сотрудники сдали ПЦР-тесты.
"К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще в 5 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства.
Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания", - добавил Кузьович.
Экономическая правда
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