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В центральном аппарате Гослесагентства вспышка коронавируса

Понедельник, 27 июля 2020, 10:35
 

Глава Гослесагентства Василий Кузьович сообщил о вспышке острой респираторной болезни COVID-19 среди сотрудников центрального аппарата агентства.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, после подтверждения в 3 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства коронавируса все сотрудники сдали ПЦР-тесты.

"К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще в 5 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства.

Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания", - добавил Кузьович.

Экономическая правда

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лес коронавирус

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