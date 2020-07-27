Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления

Понедельник, 27 июля 2020, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривны-и к доллару на 12 копеек, установив его на 27 июля на уровне 27,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,22 евро (на 24 июля - 32,24 гривни).

Напомним:

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,87 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривна немного ослабла 24 июля 2020, 17:50
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 24 июля 2020, 14:30
Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась 23 июля 2020, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!