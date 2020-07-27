Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления
Понедельник, 27 июля 2020, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривны-и к доллару на 12 копеек, установив его на 27 июля на уровне 27,76 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,22 евро (на 24 июля - 32,24 гривни).
Напомним:
24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.
24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,87 гривни.
Экономическая правда
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