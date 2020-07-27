Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления

Национальный банк усилил официальный курс гривны-и к доллару на 12 копеек, установив его на 27 июля на уровне 27,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,22 евро (на 24 июля - 32,24 гривни).

Напомним:

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,87 гривни.

Экономическая правда