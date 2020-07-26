В Telegram появилась возможность видеозвонков

В мессенджере Telegram появилась возможность видеозвонков, функция доступна в скрытых настройках и только с устройств iOS.

Для использования нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции - ЭП).

При включении "Экспериментальной функции" в меню диалога с другим пользователем появляется опция "Видеозвонок".

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.