АрселорМиттал Кривой Рог рассматривает возможность покупать электроэнергию напрямую у атомных станций

Гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобарди заявил, что рассматривает возможность покупать электроэнергию непосредственно в атомных станций.

Об этом он рассказал в интервью НВ Бизнес.

По его словам, недавно пришлось отметить, что тарифы на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе и это наблюдалось в течение двух кризисных месяцев, в марте-апреле этого года.

"Сейчас мы покупаем электроэнергию у трейдеров по итогам тендеров. Но отмечу, что появились некоторые сдвиги со стороны правительства.

Рассматривается возможность покупать непосредственно у атомных станций. Если мы сможем непосредственно вести переговоры с Энергоатомом, это вероятно будет гораздо удобнее", - резюмировал Лонгобарди.