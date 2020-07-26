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АрселорМиттал Кривой Рог рассматривает возможность покупать электроэнергию напрямую у атомных станций

Воскресенье, 26 июля 2020, 16:50
 

Гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобарди заявил, что рассматривает возможность покупать электроэнергию непосредственно в атомных станций.

Об этом он рассказал в интервью НВ Бизнес.

По его словам, недавно пришлось отметить, что тарифы на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе и это наблюдалось в течение двух кризисных месяцев, в марте-апреле этого года.

"Сейчас мы покупаем электроэнергию у трейдеров по итогам тендеров.  Но отмечу, что появились некоторые сдвиги со стороны правительства.  

Рассматривается возможность покупать непосредственно у атомных станций. Если мы сможем непосредственно вести переговоры с Энергоатомом, это вероятно будет гораздо удобнее", - резюмировал Лонгобарди.

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ArcelorMittal

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