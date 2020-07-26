Оператор ГТС о задолженности: 99% сформировано облгазами

В операторе ГТС заявили, что по итогам полугодия общая задолженность перед перед ним за негативные небалансы составляет 1,031 миллиарда, 99% из которой сформировано 33 облгазами.

Об этом сообщается в отчете оператора.

У других 4-х заказчиков услуг транспортировки газа - долгов на 26 млн.

"Оператор ГТС полностью выполняет свои обязательства перед участниками рынка и своевременно оплатил им 100% средств за положительные небалансы за период января-июня 2020 года. Тогда как уровень расчетов облгазов перед ОГТСУ за негативные небалансы составляет лишь 14% ", - говорится в отчете.

По оценке Оператора ГТС, если проблема неуплаты частными облгазами за отобранный газ не будет оперативно решена, то к концу года объем сомнительной задолженности может вырасти до 5 млрд.

"Это означает, что на указанную сумму будут уменьшены дивиденды Оператора, которые планировались к уплате акционеру, финальным бенефициар которого является народ Украины", - резюмировали в операторе.

Экономическая правда