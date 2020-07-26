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Tesla подала иск в суд против стартапа работающего в сфере электротранспорта

Воскресенье, 26 июля 2020, 13:00
 

Компания Tesla подала иск в суд против стартапа Rivian, работающим в сфере электротранспорта из-за возможной утечки конфиденциальной информации.

Об этом пишет The Verge.

Издание сообщает, что  Tesla обнаружила "тревожное поведение" бывших сотрудников, которые при поиске новой работы также брали с собой конфиденциальную информацию и сведения, представляющие собой коммерческую тайну. 

При этом компания утверждает, Rivian "сознательно поощряет" такое  поведение. 

Tesla напрямую обвиняет Rivian и четырёх своих бывших сотрудников. Кроме того, компания заявляет, что она идентифицировала и дополнительных лиц, которые также могли похитить и забрать с собой к новому работодателю конфиденциальную информацию.

В самом стартапе Rivian заявили, что такие обвинения являются "необоснованными". Как заявил представитель компании, при трудоустройстве в Rivian от всех сотрудников требуют подтверждения, что они не использовали и не будут использовать в дальнейшем интеллектуальную собственность бывшего работодателя.

Издание рассказывает, что Rivian, за последние полтора года собрал финансирование в размере более 5 млрд долл. Готовясь к запуску своих электромобилей, Rivian наняла около 2400 сотрудников из ведущих компаний автомобильной и технологической отраслей, в том числе 178 бывших работников Tesla. 

По данным иска, из общего количества этих сотрудников 70 сделали прямой переход из Tesla в Rivian.

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электромобиль интеллектуальная собственность Tesla

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