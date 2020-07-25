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ОККО и SOCAR заявили о намерение обжаловать в судах решения ОПЗ о недопуске компаний к конкурсу

Суббота, 25 июля 2020, 17:34
 

Компании ОККО и SOCAR считают безосновательными свое отстранение от участия в конкурсе по отбору партнера Одесского припортового завода для давальческой переработки природного газа в минеральные удобрения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Отказ мы получили без каких-либо объяснений. Устно удалось узнать, что отказано нам по причине якобы "отсутствия опыта работы в направлении минеральных удобрений". С чем мы категорически не согласны. Направления работы OKKO Group давно вышли за пределы только сети заправок", - говорится в заявлении OKKO.

"Мы считаем, что руководство ОПЗ не заинтересовано в прозрачном и открытом конкурсе. Правление завода допускает дискриминационные условия при отборе участников, нарушает принципы здоровой конкуренции и действует в интересах отдельных субъектов рынка", - отмечают в ООО "Торговый дом"Сокар Украина".

Компании заявили, что намерены обжаловать в судах решения завода о недопуске их к конкурсу.

На ОПЗ заявили, что предложенные "ТД "Сокар Украина" механизмы реализации удобрений через аффилированные структуры не соответствуют порядку проведения конкурса, а предъявленные "ОККО Контракт" договора о предоставлении агентских услуг лишь подтверждают намерение сотрудничать в направлении содействия другим компаниям в поиске клиентов для заключения договоров купли-продажи минеральных удобрений.

Напоминаем:

Отбор и заключение нового договора планируется провести до середины августа этого года.

Заявки подали шесть компаний: IBE Trade Corp (США), Maddox SA (Швейцария), ЧП "ОККО Контракт", ООО "Агро Газ Трейдинг", ООО "Сокар Энерджи Украина" и ООО "Юг Газ" (все – Украина). Второй этап процедуры отбора состоялся 23 июля.

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ОПЗ ОККО

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