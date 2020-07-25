МАУ обновила график полетов: отменены 6 маршрутов, еще 7 сокращены
МАУ отменила полеты по шести маршрутам и сократила полетную программу по еще семи направлениям до 15 августа 2020 года.
Об этом сообщает avianews.
В авиакомпании подобные изменения объяснили тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на 2 недели для списка стран, включая Украину.
Полностью полеты будут отменены из Киева в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.
МАУ сократит до одного рейса в неделю полеты из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид, Барселону.
Частота по другим анонсированным международным маршрутам останется без изменений.
Внутренняя программа полетов МАУ до 15 августа будет включать два направления. Рейсы из Киева в Одессу будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Из Киева в Херсона авиакомпания будет летать по средам, пятницам и воскресеньям, из Херсона в Киев — по понедельникам, четвергам и субботам.
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