МАУ обновила график полетов: отменены 6 маршрутов, еще 7 сокращены

МАУ отменила полеты по шести маршрутам и сократила полетную программу по еще семи направлениям до 15 августа 2020 года.

Об этом сообщает avianews.

В авиакомпании подобные изменения объяснили тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на 2 недели для списка стран, включая Украину.

Полностью полеты будут отменены из Киева в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.

МАУ сократит до одного рейса в неделю полеты из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид, Барселону.

Частота по другим анонсированным международным маршрутам останется без изменений.

Внутренняя программа полетов МАУ до 15 августа будет включать два направления. Рейсы из Киева в Одессу будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Из Киева в Херсона авиакомпания будет летать по средам, пятницам и воскресеньям, из Херсона в Киев — по понедельникам, четвергам и субботам.