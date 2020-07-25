Стали известны области-лидеры по сбору зерна
Суббота, 25 июля 2020, 11:09
Стало известно, какие области больше всего собрали зерновых и зернобобовых культур.
Об этом сообщает Минэкономики.
"По состоянию на 23 июля украинские сельхозпроизводители уже собрали 20,6 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 миллионов га (38% от прогноза - ЭП)", - говорится в сообщении.
Лидерами по объемам сбора урожая являются:
- Днепропетровская обл. (2,7 млн тонн с площади 787 тыс. га (+ 761 тыс. тонн в неделю)
- Запорожская обл. (2,7 млн тонн с площади 776 тыс. га (+ 572 тыс. тонн в неделю)
- Херсонская обл. (2,5 млн тонн с площади 823 тыс. га (+ 532 тыс. тонн в неделю)
- Николаевская обл. (2,5 млн тонн с площади 844 тыс. га (+ 205 тыс. тонн в неделю)
- Донецкая обл. (2,2 млн тонн с площади 596 тыс. га (+ 1,2 млн тонн в неделю).
А в разрезе культур всего собрано:
- пшеницы - 12,8 млн тонн с площади 3,5 млн га (53%);
- ячменя - 6,4 млн тонн с площади 1,7 млн га (75%);
- гороха - 385 тыс. тонн с площади 173 тыс. га (74%);
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