ЕБРР обеспечит Novus кредитом на 100 миллионов долларов для расширения сети

Европейский банк реконструкции и развития обеспечит компании "Новус Украина" долгосрочный кредит для финансирования расширения сети супермаркетов и строительства логистического центра в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на старшего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова.

Отмечается, что такое решение совет директоров принял 22 июля.

При этом, непосредственно ЕБРР предоставит 82,5 млн долларов, а часть кредита может быть синдицирована.

Общая стоимость проекта по расширению сети супермаркетов и строительства логистического центра, который реализует "Новус Украина", - 277,7 млн долларов.

При поддержке ЕБРР также проведут аудит департамента растениеводства компании.

По состоянию на июнь 2020 года сеть Novus насчитывает 47 объектов общей площадью более 170 тыс кв. м.