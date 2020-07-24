ЕБРР обеспечит Novus кредитом на 100 миллионов долларов для расширения сети
Европейский банк реконструкции и развития обеспечит компании "Новус Украина" долгосрочный кредит для финансирования расширения сети супермаркетов и строительства логистического центра в Киеве.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на старшего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова.
Отмечается, что такое решение совет директоров принял 22 июля.
При этом, непосредственно ЕБРР предоставит 82,5 млн долларов, а часть кредита может быть синдицирована.
Общая стоимость проекта по расширению сети супермаркетов и строительства логистического центра, который реализует "Новус Украина", - 277,7 млн долларов.
При поддержке ЕБРР также проведут аудит департамента растениеводства компании.
По состоянию на июнь 2020 года сеть Novus насчитывает 47 объектов общей площадью более 170 тыс кв. м.
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