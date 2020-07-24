Бизнес отреагировал на планы Кабмина об увеличении минимальной зарплаты

В этом году Кабмин планирует повысить размер минимальной зарплаты до 5000 гривен, а бюджет-2021 разрабатывается, исходя из размера минимальной зарплаты в 6-6,5 тыс грн - в ЕБА считают, что такие планы являются тревожным сигналом о курсе, взятом на увеличение налоговой нагрузки на оплату труда.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации.

"В этом году: рост МЗП просчитан, и мы готовы к повышению до 5000 гривен. Ресурс есть и целесообразность тоже. Это нам позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить определенные процессы в экономике. 5000 гривен для нас подъемная история.

По поднятию до 6-6,5 тысяч в 2021 году, то это уже поставленная задача, и мы сейчас выходим из необходимости при формировании бюджета на 2021-й найти ресурс на его выполнение", - заявил в интервью "Зеркалу недели" глава Минфина Сергей Марченко.

"По мнению бизнес-сообщества, указанное ошибочное направление не только не приведет к ощутимым положительным результатам для бизнеса и граждан, а наоборот - способно вызвать ухудшение существующей ситуации.

Важно отметить, что в случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", - подчеркнули в Ассоциации.

"Также существуют небезосновательные опасения, что увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат.

Ведь увеличение "теневого" сектора создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае - еще и приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов", - добавили эксперты.

"В случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - говорится в заявлении.

Экономическая правда