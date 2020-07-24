На всех авиарейсах в ЕС маски будут обязательными для пассажиров от 6 лет

Министры транспорта стран Европейского Союза достигли соглашения о санитарных мерах, применяемых к самолетам, совершающим рейсы на континенте.

Об этом заявил немецкий министр транспорта Андреас Шойер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SudInfo.

Одним из главных правил будет обязательное ношение масок для лица всеми пассажирами старше 6 лет.

Другие меры, принятые во время совещания по видеоконференции, включают обязательство чаще дезинфицировать самолет, улучшать информирование пассажиров и обеспечивать безопасное расстояние, даже если это приводит к длинным очередям.

Большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски при посадке в самолет и на борту самолета, но дети часто освобождаются от этого требования.

Маски также являются обязательными во многих европейских аэропортах.

Напомним, Бельгия с субботы введет "масочный режим" в общественных местах, во Франции такое требование действует уже с 20 июля.

Европейская правда