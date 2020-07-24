Как изменились заработные платы в украинских компаниях – исследование

Половина опрошенных компаний планирует проводить или уже провела регулярный пересмотр заработных плат без изменений, а почти треть (23%) отложила просмотр хотя бы для одной категории персонала.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Делойт" в Украине и Американской торговой палаты в Украине.

"Чаще всего уменьшение процента пересмотра заработных плат происходило для топ-менеджеров и работников офиса, а увеличение процента - работникам производства.

Подавляющее большинство респондентов внепланово не повышало и не уменьшало уровень заработных плат", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что половина компаний-респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует выплачивать бонусы сотрудникам без изменений.

"Более 80% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина и только 9% еще не занимались его разработкой.

В частности, в качестве посткарантинних действий большинство опрошенных организуют офисное помещение для возможности социального дистанцирования сотрудников, усилят меры безопасности, обеспечат работников дополнительными средствами защиты, а также позволят работать из дома", - свидетельствуют результаты опроса.

В то же время 64% процента компаний планируют поддерживать текущую численность персонала и лишь 14% опрошенных отметили, что будут прибегать к сокращениям персонала в рамках хотя бы одной категории сотрудников.

При этом, 44% респондентов считают, что их организация будет способна выполнить имеющийся план деятельности на 2020 год.

Более половины (63%) организаций планируют или уже провели пересмотр целей на месяц/квартал/год для персонала в связи с пандемией и спадом экономики.

Опрос проводился в период с 1 по 19 июня. В нем приняли участие 22 компании. Среди респондентов - почти половина (45%) топ-менеджеров и HR-директоров, 36% руководителей среднего звена и HR-менеджеров, а также старшие HR-специалисты, HR-специалисты и представители финансовой функции.

Экономическая правда