Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
24 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:15 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,76 - 27,78 гривни;
Евро - 32,15 - 32,17 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 - 27,91 гривни. Евро покупают по 31,74 гривни, продают по 32,30 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,80 гривни, евро - 31,90 - 32,07 гривни.
Напоминаем:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 24 июля на уровне 27,87 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,23 гривни (на 23 июля - 32,19 гривни).
В Нацбанке пояснили колебания курса гривни к доллару психологическим фактором.
Экономическая правда
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