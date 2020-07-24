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Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Пятница, 24 июля 2020, 14:30
 

24 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:15 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,76 - 27,78 гривни;

Евро - 32,15 - 32,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 - 27,91 гривни. Евро покупают по 31,74 гривни, продают по 32,30 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,80 гривни, евро - 31,90 - 32,07 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 24 июля на уровне 27,87 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,23 гривни (на 23 июля - 32,19 гривни).

В Нацбанке пояснили колебания курса гривни к доллару психологическим фактором.

Экономическая правда

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