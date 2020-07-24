ЕБРР предоставил "Нибулону" кредит на 27 миллионов долларов в связи с пандемией
Европейский банк развития и реформ предоставил украинскому сельскохозяйственному концерну "Нибулон" кредит в размере до 27 миллионов долларов.
Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook.
По его словам, кредит планируют использовать для поддержания объемов торговых операций в условиях пандемии коронавируса.
"Финансирование удовлетворит потребности в оборотном капитале, необходимом для закупки, переработки, хранения, транспортировки и экспорта сельскохозяйственной продукции", - пишет Усов.
Справка. "Нибулон" создан в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 ед., и Николаевский судостроительный завод.
Экономическая правда
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